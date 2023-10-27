Врач перечислила признаки микроинфаркта

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Боль в груди, ощущение нехватки воздуха, а также слабость могут указывать на микроинфаркт и требуют обращения к медикам. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.

Микроинфарктом называют состояние, при котором в тканях сердца развиваются небольшие очаги некроза из-за нарушения кровообращения. Он опасен тем, что ухудшает качество жизни и прогноз по ее продолжительности.





Татьяна Романенко врач-терапевт Микроинфаркт может проявляться болевыми ощущениями в области сердца и за грудиной. Если появились такие симптомы – это повод заподозрить проблемы со стороны коронарных артерий.

"Дискомфорт в грудине, ощущение нехватки воздуха, слабость также могут быть признаками микроинфаркта",– добавила терапевт.

При таком состоянии рекомендуется немедленно обратиться к врачу и проверить работу сердечно-сосудистой системы.

Ранее были названы обследования, которые следует пройти для профилактики инфаркта тем, кто старше 55 лет. В частности, рекомендуется сдать анализы на уровень сахара и холестерина в крови. Кроме того, сделать ЭКГ, УЗИ сердца и сосудов шеи. При выявлении каких-либо проблем нужно будет регулярно наблюдаться в поликлинике.

