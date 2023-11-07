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07 ноября, 11:04

Общество

Врач назвал три главных признака тромбоза глубоких вен

Фото: depositphotos/Lighthunter

Боль в голени, отек и синюшность могут указывать на развитие тромбоза глубоких вен. Об этом Москве 24 рассказал врач-терапевт Алексей Хухрев.

"Если нога начинает зримо увеличиваться в объеме, болит голень, появляется синюшность – в первую очередь нужно, конечно, подумать о тромбозе глубоких вен. Как правило, такие признаки наблюдаются только на одной ноге", – отметил эксперт.

Если тромб из нижней конечности долетит до легких, можно умереть просто за секунду.
Алексей Хухрев
врач-терапевт

При появлении подобных симптомов необходимо незамедлительно обратиться к врачу и сделать ультразвуковое исследование вен нижних конечностей.

"Тромбоз может случиться с человеком, который долгое время лежал в больнице и не двигался. Или у тяжелого лежачего больного, который просто не может вставать. Провокатором развития тромбоза также может стать длительный перелет", – заключил терапевт.

Ранее россиян предупредили, что риск тромбоза возрастает на фоне недостаточного потребление воды. Отмечается, что ее дефицит в организме приводит к сгущению крови. Кроме того, грозит снижением когнитивных способностей и другими проблемами со здоровьем.

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