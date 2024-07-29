Кардиолог Кондрахин: задержка дыхания и валокордин помогут остановить приступ тахикардии

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Задержка дыхания и валокордин помогут остановить внезапный приступ тахикардии, сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на врача-терапевта, кардиолога Андрея Кондрахина.

По его словам, самой распространенной причиной внезапного приступа тахикардии является испуг.

"Однако, если у человека без видимой причины резко началась тахикардия, то причиной может быть нарушение сердечного ритма. Это очень важно понять, потому что тахикардия может быть симптомом различных серьезных заболеваний. Это может быть очень опасно для здоровья, если пульс превышает отметку 100 ударов в минуту", – сказал Кондрахин.

Приступ можно купировать несколькими способами. При тахикардии рекомендуется глубоко вздохнуть и задержать дыхание, также нужно приложить к лицу лед или обмыть себя холодной водой, сильно нажать на глазные яблоки.

Кроме того, можно выпить 40 капель валокордина, добавил кардиолог. Если и это не остановит приступ, то нужно срочно вызывать скорую помощь.

Эксперт одной из сети медицинских лабораторий Ольга Малиновская ранее объяснила, как гипертония может привести к смерти. Специалист уточнила, что давление в норме не превышает показатель 120/80. Если числа на тонометре выше, то необходимо проконсультироваться с врачом.

Она также обратила внимание на то, что постоянное повышенное давление может указывать на нарушения в работе щитовидной железы, сердца, надпочечников, проблемы с почками, быть признаком эндокринных опухолей. Особенно важно вовремя обратиться к специалисту.