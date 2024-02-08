Врач рассказал о самых частых симптомах ишемической болезни сердца

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Интенсивная резкая боль за грудиной, сильное жжение в груди, учащенное сердцебиение, частые головокружения и утомляемость – симптомы острой формы ишемической болезни сердца (ИБС). При хронической ишемии (стенокардии) боль менее выраженная и возникает приступами. Об этом в беседе с "Газетой.ру" заявил сердечно-сосудистый хирург Кирилл Лахмай.

По его словам, ИБС – лидер списка сердечно-сосудистых заболеваний в РФ. За последние годы заболевание стали фиксировать у 35–40-летних людей, отметил врач. Он также привел статистику Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по ИБС, согласно которой с 2000 по 2023 год заболеваемость выросла в пять раз.

Специалист добавил, что заболевание появляется из-за нарушений кровоснабжения сердца, как правило, в результате атеросклероза сосудов. Он объяснил, что бляшки, образующиеся на стенках коронарных артерий, закупоривают сосуды, нарушается кровоток и возникает кислородное голодание. Развитие ИБС может привести к инфаркту миокарда и даже летальному исходу, предупредил Лахмай.

По его мнению, заболевание провоцируют повышенное артериальное давление, высокий уровень "плохого" холестерина в крови, пол пациента (по наблюдению врачей, ИБС чаще всего страдают мужчины), генетическая наследственность, сахарный диабет и лишний вес.

Врач указал, что человек может предотвратить развитие болезни и серьезные осложнения. Для этого нужно каждый день придерживаться мер профилактики: сбалансированное питание, физическая активность, отказ от вредных привычек и своевременная диагностика, резюмировал Лахмай.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова заявила, что в группе риска по развитию инфаркта находятся люди с сахарным диабетом, повышенным давлением, аритмией, атеросклерозом и наследственной предрасположенностью. Кроме того, нарушение ритма и ишемическая болезнь сердца также повышают вероятность появления инфаркта, сказала она и рекомендовала россиянам соблюдать диету, больше двигаться, уметь справляться со стрессами, отказаться от вредных привычек и принимать лекарства для профилактики.

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