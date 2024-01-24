Кардиолог назвала три основные причины снижения давления

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Резкое падение артериального давления может произойти из-за длительного стояния, смены положения тела, а также после еды. Об этом кардиолог Ольга Бокерия сообщила в своем телеграм-канале.

Специалист подчеркнула, что низким артериальным давлением обычно считают показания ниже 90/60 миллиметров ртутного столба. По ее словам, многие уверены, что подобные показатели – это гипотония, но это нормальные цифры.

Бокерия объяснила, что есть три основных вида гипотензии. Ортостатический вид вызывается сменой положения тела, например, при вставании из положения сидя или после лежания. Причинами этого могут быть длительный постельный режим, сильное обезвоживание, беременность, некоторые заболевания и лекарства.

Врач добавила, что давление может упасть через один-два часа после приема пищи, это обычно наблюдается у пожилых людей. Данное состояние называют постпрандиальной гипотензией.

Однако среди молодых людей и детей чаще всего встречается нейрогенный вид гипотензии, когда давление резко снижается после того, как человек долго стоял, уточняется в сообщении.

Кардиолог напомнила, что если давление упало до очень низких показателей, резко ухудшилось состояние, то необходимо вызвать скорую помощь.



Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова сказала, что людям с повышенным артериальным давлением, установленной ишемической болезнью сердца, стенокардией, а также перенесшим инфаркты, инсульты, рекомендуется следить за уровнем холестерина в крови.

Также врач-кардиолог Наталия Золотарева заявила, что давление может понижаться на фоне онкологии, язвы желудка и патологии почек. При этом, по ее словам, гипотония может быть физиологической. В этом случае никакого лечения не требуется.

"Доктор 24": гипотония