Врач назвала болезни, о которых может предупреждать низкое давление

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Давление может понижаться на фоне онкологии, язвы желудка и патологии почек. Об этом Москве 24 рассказала врач-кардиолог Наталия Золотарева.

По ее словам, гипотония (когда артериальное давление регулярно падает ниже значений 105/65) может быть физиологической. В этом случае никакого лечения не требуется. Такой вариант часто встречается среди молодых людей худощавого телосложения, спортсменов и жителей высокогорья, объяснила Золотарева.

Когда давление понижается из-за сбоя в организме, одновременно возникают повышенная утомляемость и головокружение вплоть до обмороков. Кроме того, учащается пульс, нарушается терморегуляция и бледнеет кожа, перечислила кардиолог. Также может наблюдаться эмоциональная неустойчивость, апатия и ухудшение памяти, добавила она.





Наталия Золотарева кардиолог Если понижение давления сопровождается неприятными симптомами, важно пройти обследование. Причиной может быть язва желудка или двенадцатиперстной кишки, перикардит (воспалительное поражение наружной оболочки сердца. – Прим. ред.), патология почек или эндокринной системы, онкология, гинекологические и другие заболевания.

Также давление часто понижается у тех, кто худеет с помощью строгих диет. При этом причиной гипотонии становится недостаток основных питательных веществ: железа, витаминов С, Е и группы В, отметила врач.

Ранее нутрициолог Ольга Панова порекомендовала гипотоникам включать в рацион печень. Она богата витаминами B9 и B12, недостаток которых приводит к анемии и снижению артериального давления, указала специалист.



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