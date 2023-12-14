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14 декабря, 11:23

Общество

В Депздраве рассказали, кому угрожает хроническая сердечная недостаточность

Проект проактивного диспансерного наблюдения москвичей с хронической сердечной недостаточностью (ХСН) продлят в столице на 2024 год, сообщил Сергей Собянин. Москва 24 вместе с кардиологом расскажет, чем опасна ХСН и как столичные власти помогают горожанам с таким диагнозом.

Коварный враг

Фото: depositphotos/alexraths

Столичные власти продлят на следующий год проект проактивного диспансерного наблюдения москвичей с хронической сердечной недостаточностью.

В соответствии с новым московским стандартом пациенты получают индивидуальную программу, в которой зафиксированы плановые диспансерные приемы, обязательные исследования и консультации специалистов.
Сергей Собянин
мэр Москвы

Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) – заболевание, при котором сердце не перекачивает необходимое для обеспечения организма кислородом количество крови. ХСН может появиться в результате патологий сердечно-сосудистой системы: то есть ослабленная мышца со временем перекачивает в сосуды все меньше крови. Об этом Москве 24 рассказала заведующая консультативным отделением Городской поликлиники № 218, кандидат медицинских наук, врач-кардиолог Ольга Белкорей.

Признаки хронической сердечной недостаточности:

  • учащенное сердцебиение (тахикардия);
  • одышка даже при минимальной физической нагрузке;
  • отеки стоп и голеней;
  • головокружение, слабость и усталость.

"Хроническая форма недостаточности проявляется постепенно. Сначала она незаметна, поскольку происходит компенсация организма: первое время он привыкает и подстраивается жить с низкой фракцией выброса (когда желудочек сердца сокращается недостаточно, чтобы перекачать необходимое количество крови. – Прим. ред.), поэтому жалоб нет", – объяснила кардиолог.

Явные признаки, по словам специалиста, появляются тогда, когда сердце перестает справляться с нагрузкой.

Диспансерное наблюдение граждан, страдающих хронической сердечной недостаточностью, призвано повысить эффективность лечения и тем самым снизить либо отсрочить наступление тяжких последствий. Одна из целей проекта проактивного диспансерного наблюдения – сформировать у пациентов с хроническими заболеваниями культуру заботы о своем здоровье, помочь выработать привычку своевременно проходить необходимые исследования, без пропусков принимать лекарства, следить за изменениями своего состояния.

Врачи контролируют состояние пациентов не от приема к приему, а на регулярной основе, в динамике. В целом, программа проактивного диспансерного динамического наблюдения сегодня охватывает около 1,1 миллиона москвичей с одним из девяти хронических заболеваний, подчеркнул Сергей Собянин.

Группа риска

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Выявить проблемы с сердцем, в частности, сердечную недостаточность, можно на ежегодной диспансеризации.

"Как минимум делается ЭКГ: практически у каждого пациента с сердечной недостаточностью оно не бывает в норме. Это первый признак того, что нужно дообследоваться", – уточнила эксперт.

Как правило, у пациентов с ХСН всегда есть сердечно-сосудистая патология в анамнезе: например, перенесенный инфаркт миокарда, нарушение мозгового кровообращения, гипертоническая болезнь или хроническая форма ишемической болезни сердца. Такие пациенты должны регулярно обследоваться у своего врача.
Ольга Белкорей
врач-кардиолог

Спровоцировать появление сердечной недостаточности может и любая вирусная инфекция, добавила специалист. По этой причине врач рекомендует вакцинироваться и от гриппа, и от коронавируса.

Влияет на появление ХСН и образ жизни. "Это избыточное потребление соли, прекращение лекарственной терапии, интенсивная физическая нагрузка при уже имеющихся проблемах", – пояснила эксперт.

Как предупредить болезнь?

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Страдающим пациентам из-за болезней сердца два раза в год необходимо посещать своего лечащего врача, чтобы он оценил состояние здоровья и своевременно скорректировал медикаментозную терапию

Кроме того, необходимо соблюдать определенные правила в образе жизни: ограничить употребление соли и жидкости, а также сократить интенсивные нагрузки.

"Бегать можно трусцой и только по рекомендации врача. Основные кардионагрузки – это ходьба в умеренном темпе, велосипед и плавание. Также нужно принимать лекарственные препараты, которые уменьшают частоту сердечных сокращений и предотвращают прогрессирование сердечной недостаточности", – пояснила Белкорей.

Лечение в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В столице выстроена система оказания помощи пациентам с хронической сердечной недостаточностью. Больных совместно наблюдают и врачи общей практики, и кардиологи.

Пациенты раз в шесть месяцев проходят обследования, которые включают в себя УЗИ сердца, ЭКГ, биохимический анализ крови, в том числе, натрийуретический пептид, который показывает степень компенсации или декомпенсации организма.
Ольга Белкорей
врач-кардиолог

Обратившихся за помощью каждые полгода осматривают кардиологи. "У нас существует преемственность со стационарами: мы сразу получаем анализы, результаты УЗИ сердца", – уточнила эксперт.

Кроме того, в Москве пациенты (даже если не имеют федеральной группы инвалидности) могут воспользоваться региональными льготами на бесплатное получение препаратов при сердечной недостаточности, заключила врач.

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