В Депздраве рассказали, кому угрожает хроническая сердечная недостаточность

Проект проактивного диспансерного наблюдения москвичей с хронической сердечной недостаточностью (ХСН) продлят в столице на 2024 год, сообщил Сергей Собянин. Москва 24 вместе с кардиологом расскажет, чем опасна ХСН и как столичные власти помогают горожанам с таким диагнозом.

Коварный враг

Столичные власти продлят на следующий год проект проактивного диспансерного наблюдения москвичей с хронической сердечной недостаточностью.



Сергей Собянин мэр Москвы В соответствии с новым московским стандартом пациенты получают индивидуальную программу, в которой зафиксированы плановые диспансерные приемы, обязательные исследования и консультации специалистов.

Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) – заболевание, при котором сердце не перекачивает необходимое для обеспечения организма кислородом количество крови. ХСН может появиться в результате патологий сердечно-сосудистой системы: то есть ослабленная мышца со временем перекачивает в сосуды все меньше крови. Об этом Москве 24 рассказала заведующая консультативным отделением Городской поликлиники № 218, кандидат медицинских наук, врач-кардиолог Ольга Белкорей.

Признаки хронической сердечной недостаточности:

учащенное сердцебиение (тахикардия);

одышка даже при минимальной физической нагрузке;

отеки стоп и голеней;

головокружение, слабость и усталость.

"Хроническая форма недостаточности проявляется постепенно. Сначала она незаметна, поскольку происходит компенсация организма: первое время он привыкает и подстраивается жить с низкой фракцией выброса (когда желудочек сердца сокращается недостаточно, чтобы перекачать необходимое количество крови. – Прим. ред.), поэтому жалоб нет", – объяснила кардиолог.

Явные признаки, по словам специалиста, появляются тогда, когда сердце перестает справляться с нагрузкой.

сформировать у пациентов с хроническими заболеваниями культуру заботы о своем здоровье , помочь выработать привычку своевременно проходить необходимые исследования, без пропусков принимать лекарства, следить за изменениями своего состояния. Диспансерное наблюдение граждан, страдающих хронической сердечной недостаточностью, призвано повысить эффективность лечения и тем самым снизить либо отсрочить наступление тяжких последствий. Одна из целей проекта проактивного диспансерного наблюдения –, помочь выработать привычку своевременно проходить необходимые исследования, без пропусков принимать лекарства, следить за изменениями своего состояния. Врачи контролируют состояние пациентов не от приема к приему, а на регулярной основе, в динамике. В целом, программа проактивного диспансерного динамического наблюдения сегодня охватывает около 1,1 миллиона москвичей с одним из девяти хронических заболеваний, подчеркнул Сергей Собянин.

Группа риска

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Выявить проблемы с сердцем, в частности, сердечную недостаточность, можно на ежегодной диспансеризации.

"Как минимум делается ЭКГ: практически у каждого пациента с сердечной недостаточностью оно не бывает в норме. Это первый признак того, что нужно дообследоваться", – уточнила эксперт.





Ольга Белкорей врач-кардиолог Как правило, у пациентов с ХСН всегда есть сердечно-сосудистая патология в анамнезе: например, перенесенный инфаркт миокарда, нарушение мозгового кровообращения, гипертоническая болезнь или хроническая форма ишемической болезни сердца. Такие пациенты должны регулярно обследоваться у своего врача.

Спровоцировать появление сердечной недостаточности может и любая вирусная инфекция, добавила специалист. По этой причине врач рекомендует вакцинироваться и от гриппа, и от коронавируса.

Влияет на появление ХСН и образ жизни. "Это избыточное потребление соли, прекращение лекарственной терапии, интенсивная физическая нагрузка при уже имеющихся проблемах", – пояснила эксперт.

Как предупредить болезнь?

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Страдающим пациентам из-за болезней сердца два раза в год необходимо посещать своего лечащего врача, чтобы он оценил состояние здоровья и своевременно скорректировал медикаментозную терапию

Кроме того, необходимо соблюдать определенные правила в образе жизни: ограничить употребление соли и жидкости, а также сократить интенсивные нагрузки.

"Бегать можно трусцой и только по рекомендации врача. Основные кардионагрузки – это ходьба в умеренном темпе, велосипед и плавание. Также нужно принимать лекарственные препараты, которые уменьшают частоту сердечных сокращений и предотвращают прогрессирование сердечной недостаточности", – пояснила Белкорей.

Лечение в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В столице выстроена система оказания помощи пациентам с хронической сердечной недостаточностью. Больных совместно наблюдают и врачи общей практики, и кардиологи.





Ольга Белкорей врач-кардиолог Пациенты раз в шесть месяцев проходят обследования, которые включают в себя УЗИ сердца, ЭКГ, биохимический анализ крови, в том числе, натрийуретический пептид, который показывает степень компенсации или декомпенсации организма.

Обратившихся за помощью каждые полгода осматривают кардиологи. "У нас существует преемственность со стационарами: мы сразу получаем анализы, результаты УЗИ сердца", – уточнила эксперт.

Кроме того, в Москве пациенты (даже если не имеют федеральной группы инвалидности) могут воспользоваться региональными льготами на бесплатное получение препаратов при сердечной недостаточности, заключила врач.