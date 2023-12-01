Умные алгоритмы помогли московским врачам расшифровать почти 5 млн ЭКГ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Умные алгоритмы помогли московским врачам расшифровать почти пять миллионов электрокардиограмм (ЭКГ). Доля исследований, в которых они применяются, достигает 77%. Об этом заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Электрокардиография – наиболее распространенное и достоверное исследование, которое применяется в диагностике сердечно-сосудистых заболеваний", – цитирует ее портал мэра и правительства Москвы.

Она уточнила, что цифровые электрокардиографы, подключенные к единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС), используются во всех взрослых поликлиниках Москвы. Медики видят ЭКГ в цифровом виде, а также результат их автоматической расшифровки умными алгоритмами.

Уточняется, что специалист может как внести в заключение необходимые правки, так и согласиться с готовым вариантом. Цифровые сервисы помогают быстрее и точнее анализировать исследования.

На сайте напомнили, что все взрослые столичные поликлиники оснастили цифровыми электрокардиографами с возможностью автоматической расшифровки ЭКГ в прошлом году. Кроме того, решение по автоматической расшифровке ЭКГ умными алгоритмами применяется в детских поликлиниках, в которых установлены цифровые аппараты.

Использование умных алгоритмов стало возможным благодаря интеграции электрокардиографов с ЕМИАС. Для диагностики сердечно-сосудистых заболеваний алгоритмы применяются не только в расшифровке ЭКГ. Компьютерное зрение помогает московским рентгенологам распознавать на лучевых снимках пациентов такие патологии, как аневризма грудного отдела аорты, ишемическая болезнь сердца.

Ранее новый сервис искусственного интеллекта заработал в столице, он обнаруживает на компьютерной томограмме органов грудной клетки увеличенные лимфатические узлы. Всего в лучевой диагностике работают 56 сервисов по 29 клиническим направлениям, почти все компьютерные томограммы органов грудной клетки в Москве обрабатываются с помощью сервисов искусственного интеллекта.

До этого искусственный интеллект научился находить внутричерепные новообразования на магнитно-резонансной томографии головного мозга. Алгоритмы размечают области возможных образований опухолевого характера цветовыми подсказками на томограмме.

Столичные специалисты научили ИИ определять ЛОР-заболевания на рентгеновских снимках