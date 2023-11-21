Врач назвала полезную для сердца рыбу

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Лосось содержит большое количество омега-3 жирных кислот и будет полезен для сердца. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.

"Омега-3 жирные кислоты полезны для сердечной мышцы. Одним из лидеров по их содержанию является лосось", – отметила эксперт.





Марият Мухина врач-диетолог, доктор медицинских наук Омега-3 жирные кислоты разжижают кровь, защищают от тромбоза, повышают хороший холестерин и снижают плохой, противодействуют атеросклерозу, ишемической болезни сердца и предотвращают инфаркт.

Также много омега-3 жирных кислот содержится в сельди, скумбрии, сардинах и форели. Кроме того, хорошим их источником считаются грецкие орехи, семенах льна, чиа и кунжут.

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