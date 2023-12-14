14 декабря, 09:56Мэр Москвы
Собянин ввел допгарантию по наблюдению пациентов с сердечной недостаточностью
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Столичные власти продлят на следующий год проект проактивного диспансерного наблюдения москвичей с хронической сердечной недостаточностью. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем телеграм-канале.
"В соответствии с новым московским стандартом пациенты получают индивидуальную программу, в которой зафиксированы плановые диспансерные приемы, обязательные исследования и консультации специалистов", – написал мэр.
По словам Собянина, врачи контролируют состояние пациентов не от приема к приему, а на регулярной основе, в динамике. В общей сложности программа проактивного диспансерного динамического наблюдения охватывает порядка 1,1 миллиона жителей города с одним из 9 хронических заболеваний.
Ранее стало известно, что в следующем году утвердят диспансерное наблюдение за работниками с отдельным тарифом системы обязательного медицинского страхования (ОМС).
Как уточнила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, такое наблюдение может быть организовано медицинским подразделением работодателя во взаимодействии с близлежащей медицинской организацией и путем заключения договора с медорганизацией.
"Жизнь в большом городе": плановая диспансеризация
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