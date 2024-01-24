Эксперт назвал самые опасные электроприборы для дома

В январе в столичном регионе произошло сразу два пожара, связанных с использованием электроодеял. В обоих случаях жертвами оказались пенсионерки. Зачастую причиной таких трагедий становится нарушение правил эксплуатации техники, считают эксперты. Разбираемся, какие домашние электроприборы наиболее опасны и как выбрать качественные товары при покупке.



Небезопасное тепло

В Москве 22 января в одном из жилых домов на улице Правды начался пожар. Его очагом стала квартира на четвертом этаже. В результате ЧП погибла пожилая женщина, сообщили в МЧС России.





из сообщения в телеграм-канале МЧС России Предварительно, все произошло из-за замыкания электроодеяла. Под ним во сне погибла 69-летняя пенсионерка. Всего пять вдохов едкого дыма стали для нее летальны.

По информации спасателей, площадь возгорания составила два квадратных метра. В ведомстве отметили, что дым мог уловить пожарный извещатель, который разбудил бы пенсионерку. Однако прибор не был установлен в квартире. По данным СМИ, погибшая женщина пользовалась электроодеялом китайского производства.

Чуть раньше, 11 января, похожая трагедия произошла в Подмосковье. Жилой дом загорелся в деревне Верхнее Шахлово городского округа Серпухов. Во время тушения спасатели обнаружили тело 78-летней женщины. Владелица дома, с которой погибшая проживала, рассказала, что до начала ЧП пенсионерка находилась в гостиной на диване с работавшим электроодеялом.

"После возгорания обе женщины успели покинуть помещение, однако пенсионерка вернулась внутрь за своими вещами, после чего выбраться уже не смогла", – объяснили в ГСУ СК России по Московской области.

По факту случившегося следователи организовали проверку. Для выяснения всех обстоятельств были назначены соответствующие экспертизы.



Усиленный контроль

Сертификация приборов, в особенности работающих от электричества, – очень важная проблема, которая касается как маркетплейсов, так и торговых сетей. Об этом в беседе с Москвой 24 заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.

"Сегодня мы видим, что достаточно просто обмануть систему и людей, используя некачественные приборы, комплектующие, выдавая их за прошедшие все испытания. Думаю, регулирование маркетплейсов должно идти по пути того, чтобы на всю продукцию, которая продается, предоставлялись соответствующие сертификаты. И это все же должно быть требованием не добровольным, а обязательным", – подчеркнул парламентарий.





Артем Кирьянов зампред комитета Госдумы по экономической политик Купить некачественные нагревательные приборы можно не только в режиме онлайн. У нас этим страдают и торговые сети. Поэтому ужесточение вопросов, связанных с ввозом, испытанием и сертификацией, конечно, должно идти.

Любой электроприбор, находящийся дома, потенциально опасен при нарушении правил его эксплуатации. Об этом Москве 24 заявил председатель общественной организации "Гражданская безопасность" Сергей Гринин.

Например, к одним из самых опасных, по мнению эксперта, можно отнести электробритву, фен и стиральную машину. "Человек положил фен рядом, чтобы посушить волосы, лег в ванную и за ним туда же упал прибор. Это сразу смертельный исход. Если пробита изоляция у электробритвы – то же самое. Пробитый корпус у стиральной машины, если нет необходимого заземления, также опасен, может ударить током", – объясняет Гринин.





Сергей Гринин председатель общественной организации "Гражданская безопасность" Отдельная история – электронагревательные приборы. Это мощный потребитель, это выделение большого количества тепла, и пожар – тут вещь нередкая. Особенно когда начинаются грубые нарушения в эксплуатации, например сушка на них белья.

С любыми электроприборами, находящимися в доме, необходимо обращаться с осторожностью, не игнорируя меры безопасности и инструкции. По словам Гринина, подобные ЧП, как с электроодеялами, чаще всего происходят по вине владельцев техники, а не производителей.

"Если есть подозрительные запахи или что-то еще, заискрила розетка, нужно немедленно выключить приборы, проверить. Вызвать электрика, заменить вилку – все что угодно", – говорит эксперт.

Заказывая электроприборы любой доставкой, необходимо убедиться, что они не повреждены при пересылке. Следует проверить упаковку, осмотреть товар на наличие заломов на проводах, сплющенных вилок и других проблем. Если предмет вызывает сомнения, от покупки лучше отказаться, заключил специалист.

