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24 января, 18:07

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Эксперт назвал самые опасные электроприборы для дома

Коварный враг: названы самые опасные электроприборы для дома

В январе в столичном регионе произошло сразу два пожара, связанных с использованием электроодеял. В обоих случаях жертвами оказались пенсионерки. Зачастую причиной таких трагедий становится нарушение правил эксплуатации техники, считают эксперты. Разбираемся, какие домашние электроприборы наиболее опасны и как выбрать качественные товары при покупке.

Небезопасное тепло

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

В Москве 22 января в одном из жилых домов на улице Правды начался пожар. Его очагом стала квартира на четвертом этаже. В результате ЧП погибла пожилая женщина, сообщили в МЧС России.

Предварительно, все произошло из-за замыкания электроодеяла. Под ним во сне погибла 69-летняя пенсионерка. Всего пять вдохов едкого дыма стали для нее летальны.
из сообщения в телеграм-канале МЧС России

По информации спасателей, площадь возгорания составила два квадратных метра. В ведомстве отметили, что дым мог уловить пожарный извещатель, который разбудил бы пенсионерку. Однако прибор не был установлен в квартире. По данным СМИ, погибшая женщина пользовалась электроодеялом китайского производства.

Чуть раньше, 11 января, похожая трагедия произошла в Подмосковье. Жилой дом загорелся в деревне Верхнее Шахлово городского округа Серпухов. Во время тушения спасатели обнаружили тело 78-летней женщины. Владелица дома, с которой погибшая проживала, рассказала, что до начала ЧП пенсионерка находилась в гостиной на диване с работавшим электроодеялом.

"После возгорания обе женщины успели покинуть помещение, однако пенсионерка вернулась внутрь за своими вещами, после чего выбраться уже не смогла", – объяснили в ГСУ СК России по Московской области.

По факту случившегося следователи организовали проверку. Для выяснения всех обстоятельств были назначены соответствующие экспертизы.

Усиленный контроль

Фото: 123RF/serezniy

Сертификация приборов, в особенности работающих от электричества, – очень важная проблема, которая касается как маркетплейсов, так и торговых сетей. Об этом в беседе с Москвой 24 заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.

"Сегодня мы видим, что достаточно просто обмануть систему и людей, используя некачественные приборы, комплектующие, выдавая их за прошедшие все испытания. Думаю, регулирование маркетплейсов должно идти по пути того, чтобы на всю продукцию, которая продается, предоставлялись соответствующие сертификаты. И это все же должно быть требованием не добровольным, а обязательным", – подчеркнул парламентарий.

Купить некачественные нагревательные приборы можно не только в режиме онлайн. У нас этим страдают и торговые сети. Поэтому ужесточение вопросов, связанных с ввозом, испытанием и сертификацией, конечно, должно идти.
Артем Кирьянов
зампред комитета Госдумы по экономической политик

Любой электроприбор, находящийся дома, потенциально опасен при нарушении правил его эксплуатации. Об этом Москве 24 заявил председатель общественной организации "Гражданская безопасность" Сергей Гринин.

Например, к одним из самых опасных, по мнению эксперта, можно отнести электробритву, фен и стиральную машину. "Человек положил фен рядом, чтобы посушить волосы, лег в ванную и за ним туда же упал прибор. Это сразу смертельный исход. Если пробита изоляция у электробритвы – то же самое. Пробитый корпус у стиральной машины, если нет необходимого заземления, также опасен, может ударить током", – объясняет Гринин.

Отдельная история – электронагревательные приборы. Это мощный потребитель, это выделение большого количества тепла, и пожар – тут вещь нередкая. Особенно когда начинаются грубые нарушения в эксплуатации, например сушка на них белья.
Сергей Гринин
председатель общественной организации "Гражданская безопасность"

С любыми электроприборами, находящимися в доме, необходимо обращаться с осторожностью, не игнорируя меры безопасности и инструкции. По словам Гринина, подобные ЧП, как с электроодеялами, чаще всего происходят по вине владельцев техники, а не производителей.

"Если есть подозрительные запахи или что-то еще, заискрила розетка, нужно немедленно выключить приборы, проверить. Вызвать электрика, заменить вилку – все что угодно", – говорит эксперт.

Заказывая электроприборы любой доставкой, необходимо убедиться, что они не повреждены при пересылке. Следует проверить упаковку, осмотреть товар на наличие заломов на проводах, сплющенных вилок и других проблем. Если предмет вызывает сомнения, от покупки лучше отказаться, заключил специалист.

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