Эксперт назвал три способа меньше платить за электроэнергию

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Установка двухтарифного счетчика, использование энергосберегающих ламп и отключение неиспользуемых электроприборов из розетки помогут меньше платить за электроэнергию. Об этом Москве 24 рассказал председатель Московского жилищного союза, директор центра подготовки медиаторов РАНХиГС Константин Крохин.

Двухтарифный счетчик подсчитывает потребление электроэнергии по дневному (с 07:00 до 23:00) и ночному (с 23:00 до 07:00) тарифам. Последний, как правило, гораздо дешевле.





Константин Крохин председатель Московского жилищного союза, директор центра подготовки медиаторов РАНХиГС Если установить двухтарифный счетчик и готовить пищу, гладить одежду электрическим утюгом и пользоваться другими электроприборами после 23:00, то счет за электроэнергию будет гораздо меньше. Другое дело, что это подойдет только людям, ведущим ночной образ жизни.

Также несколько сэкономить поможет замена обычных ламп накаливания на энергосберегающие, которые потребляют гораздо меньше электроэнергии.

"Бытовые приборы, которые имеют режим ожидания, – это телевизор, музыкальные проигрывающие устройства, кондиционеры потребляют электричество, даже когда вы ими не пользуетесь. Поэтому, если они вам в данный момент не нужны, лучше их выключить из розеток", – посоветовал Крохин.

Ранее россиянам напомнили условия, при которых они могут потребовать от управляющей компании перерасчет за ЖКУ. Граждане имеют такое право, если, например, вода из-под крана поменяла цвет, ее температура недостаточно высокая, а также другие коммунальные услуги были оказаны некачественно. Если управляющая организация ответит отказом, то следует пожаловаться в государственную жилищную инспекцию.

