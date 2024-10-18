12 новых станций метро заработают в ближайшие три года в Москве

В Москве в ближайшие 3 года заработают 12 новых станций метро. В эксплуатацию введут больше 28 километров линий, а также появятся 2 электродепо.

Так, в данный момент ведутся строительные работы на первом участке будущей Рублево-Архангельской ветки. Его длина составит больше 12 километров. При этом данный участок пройдет от станции "Шелепиха" БКЛ до станции метро "Липовая роща". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.