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18 октября, 11:15

Транспорт

12 новых станций метро заработают в ближайшие три года в Москве

12 новых станций метро заработают в ближайшие три года в Москве

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В Москве в ближайшие 3 года заработают 12 новых станций метро. В эксплуатацию введут больше 28 километров линий, а также появятся 2 электродепо.

Так, в данный момент ведутся строительные работы на первом участке будущей Рублево-Архангельской ветки. Его длина составит больше 12 километров. При этом данный участок пройдет от станции "Шелепиха" БКЛ до станции метро "Липовая роща". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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