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16 октября, 19:45

Транспорт

Москвичи оплачивают проезд по биометрии около 160 тыс раз в день

Москвичи оплачивают проезд по биометрии около 160 тыс раз в день

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Проезд в городском транспорте Москвы пассажиры оплачивают биометрией около 160 тысяч раз в день. При этом за все время работы системы через турникеты со специальной черной маркировкой люди прошли более 125 миллионов раз.

Расплатиться "лицом" можно на всех станциях метро, МЦК, в "Аэроэкспрессе", речном транспорте и на нескольких станциях МЦД. В перспективе биометрические турникеты появятся на всех станциях центральных диаметров и в наземном транспорте.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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