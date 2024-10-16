Москвичи оплачивают проезд по биометрии около 160 тыс раз в день

Проезд в городском транспорте Москвы пассажиры оплачивают биометрией около 160 тысяч раз в день. При этом за все время работы системы через турникеты со специальной черной маркировкой люди прошли более 125 миллионов раз.

Расплатиться "лицом" можно на всех станциях метро, МЦК, в "Аэроэкспрессе", речном транспорте и на нескольких станциях МЦД. В перспективе биометрические турникеты появятся на всех станциях центральных диаметров и в наземном транспорте.

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