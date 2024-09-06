Сергей Собянин открыл развязку на пересечении МКАД с Алтуфьевским шоссе

В Москве завершили один из крупнейших дорожных проектов – это реконструкция 22 вылетных магистралей и развязок на МКАД. В пятницу, 6 сентября, Сергей Собянин открыл финальный съезд с МКАД на Алтуфьевское шоссе. Мэр столицы отметил, что работы велись без остановки движения транспорта.

Устаревшие клеверные развязки заменили на направленные съезды, которые пропускают больше машин. Подробнее о том, как теперь организовано движение, – в эфире телеканала Москва 24.