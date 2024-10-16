Синоптик Вильфанд: в Москве ожидается резкий скачок атмосферного давления 17 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве ожидается резкий скачок атмосферного давления до 759–762 миллиметров ртутного столба в четверг, 17 октября. Об этом в беседе с Агентством "Москва" рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Как отметил синоптик, прогнозируемые показатели превышают норму примерно на 15 миллиметров.

"Ситуация необычная в том, что вчера и сегодня два мощных антициклона, а между ними ложбинка низкого давления, поэтому в Москве облачно и небольшие осадки, а завтра давление повысится, и будет уже без осадков и переменная облачность, дневные температуры будут 6–8 градусов", – сказал Вильфанд.

При этом, по его словам, с субботы температура воздуха в столице будет превышать климатическую норму на 1 градус. В последующие дни – на 2–3 градуса.

Как ранее рассказал Вильфанд, 19 и 20 октября в Москве потеплеет до 10 градусов. Эксперт также отметил, что выпавший 14 октября в Москве снег вызвал беспокойство среди горожан из-за раннего прихода зимы в город. Однако Вильфанд заявил, что это нормальное явление в октябре, назвав его предзимьем. По его словам, говорить о зиме в столице пока рано.

Следующий снег в Москве ожидается не раньше последней пятидневки октября, рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.