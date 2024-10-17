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17 октября, 07:30

Транспорт

В России построили уникальную "музыкальную дорогу"

В России построили уникальную "музыкальную дорогу"

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В России появилась первая "музыкальная дорога" на участке трассы М-11 "Нева". На дорожном покрытии нанесена специальная разметка в виде поперечных полос, издающих необычный шумовой эффект. При движении с разрешенной скоростью автомобилисты могут услышать фрагмент популярной композиции "Калинка-малинка".

Организаторы эксперимента надеются, что это нововведение поможет снизить количество аварий. Предполагается, что водители будут более внимательны к соблюдению скоростного режима и не смогут заснуть за рулем под бодрую мелодию.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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