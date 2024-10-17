Собянин подписал постановление об усилении контроля за вывозом строительного мусора

В Москве усилят контроль за вывозом строительных отходов. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин.

Прежде всего мера касается инвесторов и перевозчиков. В частности, компании, которые занимаются вывозом мусора, будут обязаны оснащать самосвалы трекерами GPS/ГЛОНАСС. Кроме того, на транспорте должны стоять датчики контроля состояния кузова. Данные с них будут поступать в специальную информационную систему.

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