Интенсивность движения на МКАД снизилась после запрета на проезд для большегрузов

Фото: портал мэра и правительства Москвы
На Московской кольцевой автодороге (МКАД) почти на 50% снизилась интенсивность движения после введения временного запрета на проезд для большегрузов, который начал действовать 20 февраля. Об этом сообщает департамент транспорта в Telegram-канале.
"Благодаря новым правилам, интенсивность движения грузовиков на МКАД вчера ночью снизилась вдвое! Мы отметили снижение по всей длине магистрали – от 37 до 49%", – говорится в сообщении.
Водителей грузовиков предупредили, что в ближайшие два дня по МКАД можно будет проехать только с пропуском. Проверить разрешающий документ можно на сайте transport.mos.ru/gruzoviki/reestr или по телефону 3210.
Ранее Москва и Московская область приняли совместное решение о переключении транзитного движения грузовиков свыше 12 тонн с дорог Московской области и МКАД на Центральную кольцевую автодорогу. Первые ограничения будут действовать до 09:00 22 февраля.
В Дептрансе отмечали, что МКАД является фактически внутригородской трассой, а ее перегруженность машинами часто приводит к авариям. Водителей попросили для транзитного проезда пользоваться именно ЦКАД.
Большегрузам на два дня запретят въезд на МКАД
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