РФ добивается консульского доступа к российским морякам с танкера "Маринера"

Фото: Getty Images/Peter Summers

Генконсульство РФ в Эдинбурге добивается консульского доступа к россиянам, которые находятся на захваченном танкере "Маринера". Об этом сказано в заявлении диппредставительства.

Там подчеркнули, что российская сторона и дальше продолжит добиваться получения сведений о местоположении и состоянии здоровья членов экипажа. В диппредставительстве добавили, что защита интересов граждан России является приоритетом для дипломатов.

Американские военные совместно с береговой охраной США задержали танкер "Маринера" 7 января. Судно шло в водах Северной Атлантики под флагом России. Как отмечали в Белом доме, танкер, перевозивший нефть, якобы не принадлежал никакой конкретной стране, но являлся частью теневого флота Венесуэлы.

Тогда в МИД РФ потребовали от США обеспечить гуманное и достойное обращение с гражданами РФ на судне, а также не препятствовать их скорейшему возвращению в Россию.

Позднее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что российская сторона удивлена и разочарована тем, что решение президента США Дональда Трампа об освобождении экипажа танкера "Маринера" до сих пор не выполнено.