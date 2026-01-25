25 января, 23:06Политика
РФ добивается консульского доступа к российским морякам с танкера "Маринера"
Фото: Getty Images/Peter Summers
Генконсульство РФ в Эдинбурге добивается консульского доступа к россиянам, которые находятся на захваченном танкере "Маринера". Об этом сказано в заявлении диппредставительства.
Там подчеркнули, что российская сторона и дальше продолжит добиваться получения сведений о местоположении и состоянии здоровья членов экипажа. В диппредставительстве добавили, что защита интересов граждан России является приоритетом для дипломатов.
Американские военные совместно с береговой охраной США задержали танкер "Маринера" 7 января. Судно шло в водах Северной Атлантики под флагом России. Как отмечали в Белом доме, танкер, перевозивший нефть, якобы не принадлежал никакой конкретной стране, но являлся частью теневого флота Венесуэлы.
Тогда в МИД РФ потребовали от США обеспечить гуманное и достойное обращение с гражданами РФ на судне, а также не препятствовать их скорейшему возвращению в Россию.
Позднее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что российская сторона удивлена и разочарована тем, что решение президента США Дональда Трампа об освобождении экипажа танкера "Маринера" до сих пор не выполнено.
