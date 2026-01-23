AFP: задержанный Францией танкер, следовавший из РФ, направлен в порт Марсель-Фос

23 января, 22:17Политика
Фото: x.com/EtatMajorFR
Танкер, задержанный во Франции во время следования из Мурманска, был отконвоирован в порт Марсель-Фос на юге страны, сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на источник.
По данным агентства, судно должно прибыть в порт утром 24 января.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Военно-морские силы (ВМС) страны задержали нефтяной танкер в нейтральных водах Средиземного моря, якобы следовавший из России. По его словам, судно находится под международными санкциями и подозревается в использовании поддельного флага.
Вместе с тем морская префектура Франции по Средиземному морю утверждала, что танкер GRINCH следовал из Мурманска. Его перенаправили в порт в сопровождении ВМС Франции для дальнейшей проверки.
Позднее стало известно, что французские власти не проинформировали посольство России в Париже ни о задержании танкера, ни о составе экипажа судна.