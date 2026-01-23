Форма поиска по сайту

23 января, 22:17

Политика
AFP: задержанный Францией танкер, следовавший из РФ, направлен в порт Марсель-Фос

Задержанный Францией танкер, следовавший из РФ, направлен в порт Марсель-Фос – СМИ

Фото: x.com/EtatMajorFR

Танкер, задержанный во Франции во время следования из Мурманска, был отконвоирован в порт Марсель-Фос на юге страны, сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на источник.

По данным агентства, судно должно прибыть в порт утром 24 января.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Военно-морские силы (ВМС) страны задержали нефтяной танкер в нейтральных водах Средиземного моря, якобы следовавший из России. По его словам, судно находится под международными санкциями и подозревается в использовании поддельного флага.

Вместе с тем морская префектура Франции по Средиземному морю утверждала, что танкер GRINCH следовал из Мурманска. Его перенаправили в порт в сопровождении ВМС Франции для дальнейшей проверки.

Позднее стало известно, что французские власти не проинформировали посольство России в Париже ни о задержании танкера, ни о составе экипажа судна.

