Новости

Новости

22 января, 18:08

Политика

Макрон сообщил о задержании в Средиземном море танкера, следовавшего из РФ

Фото: ТАСС/Lafargue Raphael/Abaca/Sipa USA/Abaca Press

Военно-морские силы (ВМС) Франции задержали нефтяной танкер в нейтральных водах Средиземного моря, якобы следовавший из России, сообщил в соцсети X президент Франции Эммануэль Макрон.

По его словам, танкер находится под международными санкциями и подозревается в использовании поддельного флага. Также он добавил, что операция была проведена в открытом море при содействии нескольких союзников Франции.

Вместе с тем морская префектура Франции по Средиземному морю утверждает, что танкер GRINCH следовал из Мурманска. Уточнялось, что служащие ВМС поднялись на борт судна для проверки принадлежности танкера.

"Проверка документов подтвердила подозрения. Судно было перенаправлено и в настоящий момент идет в порт в сопровождении ВМС Франции для дальнейшей проверки", – говорится в сообщении префектуры.

В октябре 2025 года французские военные задержали капитана и его помощника танкера Boracay, который следовал из России. Судно находилось около побережья Сен-Назера. Тогда журналисты утверждали, что капитан и его помощник подозреваются в возможной причастности к инциденту с беспилотниками над Данией.

Спустя время Макрон предложил задерживать танкеры "теневого флота" РФ для нарушения поставок российской нефти. В Кремле такие заявления назвали пиратством XXI века.

политиказа рубежом

