Россия передала Украине 1 тыс тел военных

Фото: телеграм-канал "Владимир Мединский"

Российская сторона передала Украине 1 тысячу тел военных в рамках стамбульских договоренностей. Об этом в своем телеграм-канале рассказал помощник президента РФ Владимир Мединский.

"России переданы тела 38 погибших российских воинов", – уточнил он.

Москва и Киев договорились обменять по меньшей мере по 1,2 тысячи военнопленных с каждой стороны во время третьего раунда переговоров в Стамбуле в июле 2025 года. Тогда же российская делегация также предложила передать Украине тела 3 тысяч украинских военных.

В октябре 2025-го Москва отдала Киеву 1 тысячу тел военных ВСУ в обмен на 31 павшего российского солдата. В декабре того же года Украина получила тела еще 26 погибших бойцов.

Министр обороны России Андрей Белоусов подчеркивал, что украинская сторона потеряла почти 500 тысяч военнослужащих. По его словам, это стало причиной, по которой Киев больше не может пополнять ряды ВСУ путем принудительной мобилизации.