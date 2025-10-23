Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Россия передала Украине 1 тысячу тел погибших военных ВСУ в обмен на 31 павшего российского солдата, сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский в своем телеграм-канале.

Он отметил, что передача состоялась в рамках стамбульских договоренностей.

Россия и Украина договорились об обмене не менее чем по 1,2 тысячи военнопленных с каждой стороны в ходе третьего раунда переговоров в Стамбуле. Российская делегация также предложила передать Киеву тела 3 тысяч украинских военнослужащих и возобновить кратковременные гуманитарные паузы на линии фронта для эвакуации раненых и погибших.

24 августа Россия вернула с подконтрольной Киеву территории 146 военных, взамен были переданы пленные ВСУ. Также были возвращены восемь жителей Курской области.

В начале октября состоялся еще один обмен пленными. РФ вернула 185 военнослужащих из украинского плена, передав взамен 185 пленных ВСУ.