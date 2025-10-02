Форма поиска по сайту

02 октября, 23:19

Политика

Москалькова сообщила, что Украина продолжает удерживать 13 жителей Курской области

Фото: телеграм-канал "Омбудсмен Москалькова Татьяна"

Правительство Украины продолжает удерживать на своей территории 13 жителей Курской области. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своем телеграм-канале.

"Это наши люди, наша боль и ответственность. Будем добиваться возвращения каждого", – заявила она.

Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что из украинского плена было возвращено 10 жителей региона. Их направили в Белоруссию, где они встретились с Москальковой.

Омбудсмен уточнила, что в дальнейшем куряне отправятся в Москву, где их встретит автобус, предоставленный губернатором региона. Из столицы они прибудут в Курск, чтобы отправиться домой.

