Москалькова: дата возвращения курян с Украины пока не определена

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Дата возвращения в Россию оставшихся на территории Украины жителей Курской области пока что не определена, рассказала РИА Новости уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Она отметила, что восемь курян были возвращены 24 августа. В тот же день Москалькова встретилась с советником президента Украины Владимира Зеленского Ириной Верещук, представителями военных и с офисом уполномоченного по правам Верховной рады.

"Все заверяли, что они будут переданы в ближайшее время", – подчеркнула она.

Омбудсмен также рассказала, что ей удалось договориться о сборе 2 тысяч посылок для российских пленных. Украинским военнослужащим, которые находятся на территории РФ, также будет передано 2 тысячи посылок.

Процедура обмена посылками должна завершиться до начала декабря. Работа требует согласования с компетентными органами и решения организационных вопросов. В настоящий момент Россия ждет от украинской стороны список российских пленных, чтобы начать работать с их родными.

Москалькова добавила, что ее офис работает круглосуточно, поскольку судьбы участников СВО и их семей являются первоочередной задачей.

В то же время с украинской стороной была достигнута договоренность о продолжении взаимных посещений военнопленных.

"Последний раз мы обменялись списками посещенных пленных наших и получили 300 писем от наших военнопленных для их жен, матерей, родных и близких", – рассказала омбудсмен.

Она также отметила, что к Международному комитету Красного Креста обратились с просьбой о посещении военнопленных и обеспечении их необходимыми медикаментами, предметами первой необходимости и продуктами питания.

24 августа Россия вернула с подконтрольной Киеву территории 146 военных, передав взамен такое же число пленных ВСУ. Тогда же были возвращены жители Курской области, которые удерживались Киевом.

Россиянам оказали необходимую медицинскую и психологическую помощь на территории Белоруссии, после чего доставили их в РФ для прохождения лечения и реабилитации.

