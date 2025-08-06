Мединский: Киев отказался от 1 тысячи пленных солдат ВСУ

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Киев отказался от 1 тысячи пленных солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил в своем телеграм-канале помощник президента России, глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский.

Он также прикрепил к своей публикации ссылку на сайт, запущенный телеканалом RT, на котором собрана информация о каждом из этих украинских пленных. Ресурс стал доступен в среду, 6 августа. С его помощью можно найти имя, дату и место рождения, номер воинской части, звание и позывной всех пленных солдат ВСУ из этой тысячи.

Мединский подчеркнул, что по причине отказа Киева от бойцов тяжело шел второй этап обмена, а третий еще не начался. Он также отметил, что с помощью ресурса нашел в этом списке своего однофамильца или "дальнего родственника" и подчеркнул, что это подтверждает тот факт, что Россия и Украина – один народ.

Вместе с тем помощник президента обратил внимание, что Москва никогда не занималась разделением пленных на сорта.

Ранее Мединский заявлял, что по итогам третьего раунда переговоров в Стамбуле Россия и Украина обменяются по меньшей мере 1,2 тысячи военнопленных с каждой из сторон.

Он также указывал, что представители Москвы предложили передать Киеву еще 3 тысячи тел украинских военнослужащих. Предполагалось, что Украина сможет их получить при содействии Красного креста.

