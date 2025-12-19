Россия вернула тела 26 военных в рамках стамбульских договоренностей

Фото: телеграм-канал "Владимир Мединский"

Россия в рамках стамбульский договоренностей вернула тела 26 российских военных. Об этом в телеграм-канале сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский.

"В рамках стамбульских договоренностей Украине переданы тела тысячи погибших украинских военных. России переданы тела 26 погибших российских воинов", – написал он.

Москва и Киев договорились об обмене не менее чем по 1,2 тысячи военнопленных с каждой стороны во время третьего раунда переговоров в Стамбуле. Российская делегация также предложила передать Украине тела 3 тысяч украинских военных.

Прошлый обмен погибшими между Россией и Украиной прошел 23 октября. Тогда РФ передала украинской стороне тысячу тел, получив взамен 31 павшего российского солдата.

В ходе СВО потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) превысили миллион человек и продолжают расти, уточнял глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, Россия передала Украине более 11 тысяч тел погибших украинских военнослужащих, а в ответ получила 201 тело российских бойцов.