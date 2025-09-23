Премьер Дании назвала инцидент с БПЛА в Копенгагене самой серьезной атакой

Фото: 123RF/swissmacky

Датский премьер-министр Метте Фредериксен назвала инцидент с дронами в аэропорту Копенгагена самым серьезным нападением на критическую инфраструктуру Дании за все время. Об этом сообщает RT со ссылкой на DR.

Вечером 22 сентября сервис Flightradar24 на своей странице в соцсети X сообщил о приостановке вылетов и прилетов самолетов в аэропорту Копенгагена из-за информации о БПЛА, которые якобы были замечены в районе воздушной гавани.

Позднее аэропорт был открыт. По данным агентства Reuters, которое сослалось на местных полицейских, пока неизвестно, кто стоит за этой атакой. Однако правоохранители отметили, что БПЛА появились с разных сторон. Также появлялись заявления о возможной причастности России к этому инциденту.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что обвинения российской стороны в нарушении воздушного пространства других государств ни разу не были подкреплены достоверными данными или убедительными аргументами.

Пресс-секретарь президента РФ также подчеркнул, что постоянные голословные обвинения со стороны западных стран приводят к тому, что они уже не принимаются во внимание.

