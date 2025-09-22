Трамп пообещал защитить Польшу при эскалации с Россией

Фото: 123RF/palinchak

Президент США Дональд Трамп заявил, что защитит Польшу в случае эскалации отношений с Россией. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова Трампа.

Американский лидер также пообещал оказать необходимую поддержку балтийским странам при усилении напряжения на границе с РФ.

10 сентября воздушное пространство Польши нарушили несколько беспилотников. Премьер страны Дональд Туск назвал инцидент масштабной провокацией и заявил, что якобы российские дроны были впервые сбиты над территорией страны НАТО. Трамп предположил, что инцидент с беспилотниками мог быть вызван потерей контроля над ними.

При этом во время операции по уничтожению БПЛА польский истребитель F-16 случайно попал ракетой в один из домов. Польский МИД вызвал временного поверенного в делах России, но Варшава так и не предоставила Москве доказательств принадлежности сбитых дронов РФ.