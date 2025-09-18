В Польше признали, что в жилой дом попала выпущенная из F-16 ракета

Фото: ТАСС/HIGH-G Productions/Stocktrek Ima

Во время операции по уничтожению беспилотников в Польше в один из домов попала ракета, выпущенная из истребителя F-16, сообщает News.ru со ссылкой на министра-координатора спецслужб страны Томаша Семоняка.

Он уточнил, что мнение о нанесении удара дроном было ошибочным.

Ранее воздушное пространство Польши нарушили несколько БПЛА. Премьер страны Дональд Туск назвал произошедшее масштабной провокацией и заявил, что якобы российские дроны были впервые сбиты над территорией стран НАТО.

Польский МИД вызвал временного поверенного в делах России, но республика так и не предоставила доказательств принадлежности сбитых дронов.

СМИ писали, что выпущенная из истребителя F-16 ракета упала на жилое здание в деревне Вырыки-Воля. По словам журналистов, ею пытались сбить беспилотник, но из-за неполадок в системе наведения снаряд упал на крышу дома и повредил ее.

Польский президент Кароль Навроцкий потребовал от правительства республики разъяснений по факту инцидента.