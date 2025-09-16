Форма поиска по сайту

16 сентября, 17:01

Политика
Rzeczpospolita: на дом в Польше упала ракета, выпущенная из F-16 во время уничтожения БПЛА

Выпущенная из F-16 ракета упала на жилой дом в Польше – СМИ

Фото: AP Photo/STR

Выпущенная из истребителя F-16 ракета упала на жилой дом в Польше. Об этом сообщает газета Rzeczpospolita со ссылкой на источники в службах, которые занимаются расследованием происшествия.

Инцидент произошел в деревне Вырыки-Воля рядом с белорусской границей. По предварительным данным, трехметровая ракета AIM-120 AMRAAM класса "воздух – воздух" упала на дом в ходе ликвидации БПЛА.

Издание выяснило, что во время полета у ракеты возникла неисправность системы наведения. В результате сработали предохранители и снаряд весом более 150 килограммов не взорвался, повредив крышу здания при падении.

15 сентября служба государственной охраны Польши ликвидировала беспилотник, который летел над правительственными зданиями в Варшаве. По словам польского премьера Дональда Туска, были задержаны два гражданина Белоруссии. Полиция приступила к расследованию.

Позже белорусский лидер Александр Лукашенко отверг причастность республики к происшествиям с БПЛА, которые были замечены в Польше.

