В Польше сообщили о нейтрализации дрона над Варшавой

Фото: ТАСС/Алексей Коновалов

Служба государственной охраны Польши ликвидировала беспилотник, который летел над правительственными зданиями в Варшаве. Об этом сообщил польский премьер-министр Дональд Туск.

"Задержаны два гражданина Белоруссии. Полиция расследует обстоятельства инцидента", – написал он в соцсети X.

Туск 10 сентября заявил о еще одном нарушении воздушного пространства страны, описав инцидент как "масштабную провокацию". По словам политика, "российские дроны были впервые сбиты над территорией стран НАТО".

В МИД был вызван временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, который указал, что республика не предоставила доказательств, подтверждающих принадлежность сбитых дронов.

В российском Минобороны, комментируя данный инцидент, сообщили, что в ночь на 10 сентября армия нанесла массированный удар по предприятиям ВПК Украины. При этом дальность полета применяемых в ходе атаки дронов, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышала 700 километров.