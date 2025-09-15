15 сентября, 23:16Происшествия
В Польше сообщили о нейтрализации дрона над Варшавой
Фото: ТАСС/Алексей Коновалов
Служба государственной охраны Польши ликвидировала беспилотник, который летел над правительственными зданиями в Варшаве. Об этом сообщил польский премьер-министр Дональд Туск.
"Задержаны два гражданина Белоруссии. Полиция расследует обстоятельства инцидента", – написал он в соцсети X.
Туск 10 сентября заявил о еще одном нарушении воздушного пространства страны, описав инцидент как "масштабную провокацию". По словам политика, "российские дроны были впервые сбиты над территорией стран НАТО".
В МИД был вызван временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, который указал, что республика не предоставила доказательств, подтверждающих принадлежность сбитых дронов.
В российском Минобороны, комментируя данный инцидент, сообщили, что в ночь на 10 сентября армия нанесла массированный удар по предприятиям ВПК Украины. При этом дальность полета применяемых в ходе атаки дронов, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышала 700 километров.