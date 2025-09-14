Kurier: Польша большую политическую неопределенность после инцидента с дронам

Фото: AP Photo/Czarek Sokolowski

Варшава ощутила большую политическую неопределенность после инцидента с беспилотниками, передает австрийское издание Kurier.

"Внутри Польши инцидент с дронами вызвал серьезную неопределенность, а 19 беспилотников в польском воздушном пространстве наглядно продемонстрировали слабость обороны стран НАТО", – говорится в публикации.

Отмечается, что политики и эксперты постоянно говорят о необходимости создания защиты от БПЛА вдоль всей восточной границы НАТО, однако к реализации данного плана никто не приступил.

Также авторы публикации отметили, что система польской защиты от дронов под названием SKYctrl едва работает и часто вообще не видит дроны.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявлял, что Североатлантический альянс запускает операцию "Восточный страж" с целью усиления обороны на восточном фланге после инцидента с беспилотниками в Польше. Он добавил, что в ходе данных мероприятий также будет отработано использование дронов.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп заявил, что не будет "никого защищать" в ситуации с дронами в Польше. Однако политик отметил, что беспилотникам не следовало появляться вблизи этой страны.

Премьер Польши Дональд Туск 10 сентября заявил о нарушении воздушного пространства страны, описав данный инцидент как "масштабную провокацию". По словам политика, "российские дроны были впервые сбиты над территорией стран НАТО".

В МИД страны был вызван временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, который указал, что республика не предоставила доказательств, подтверждающих принадлежность сбитых дронов.

В Минобороны России, комментируя данный инцидент, сообщили, что в ночь на 10 сентября армия нанесла массированный удар по предприятиям ВПК Украины. При этом дальность полета применяемых при атаке дронов, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышала 700 километров.