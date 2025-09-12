НАТО запустила "Восточного стража" для усиления обороны

Фото: 123RF/niserin

Североатлантический альянс запустил операцию "Восточный страж" с целью усиления обороны на восточном фланге после инцидента с беспилотниками в Польше. Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте на пресс-конференции с главнокомандующим силами Альянса в Европе Алексусом Гринкевичем.

"Эта военная активность начнется в ближайшие дни и будет включать различные ресурсы союзников, включая Данию, Францию, Великобританию, Германию и других", – уточнил Рютте.

Он добавил, что в ходе данных мероприятий также будет отработано использование дронов.

"Восточный страж", как я представляю себе, охватит весь восточный фланг Альянса от Крайнего севера до Черного моря и Средиземноморья", – сказал, в свою очередь, Гринкевич.

При этом президент США Дональд Трамп заявил, что не будет "никого защищать" в ситуации с дронами в Польше, сообщает радио КП со ссылкой на его интервью Fox News. Однако политик отметил, что беспилотникам не следовало появляться вблизи этой страны.

Премьер Польши Дональд Туск 10 сентября заявил о нарушении воздушного пространства страны, описав данный инцидент как "масштабную провокацию". По словам политика, "российские дроны были впервые сбиты над территорией стран НАТО".

В МИД страны был вызван временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, который указал, что республика не предоставила доказательств, подтверждающих принадлежность сбитых дронов.

В Минобороны России, комментируя данный инцидент, сообщили, что в ночь на 10 сентября армия нанесла массированный удар по предприятиям ВПК Украины. При этом дальность полета применяемых при атаке дронов, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышала 700 километров.