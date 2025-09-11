Bild: затраты НАТО на уничтожение БПЛА в Польше превышают 1 миллион евро

Фото: 123RF/jgorzynik

Затраты НАТО на уничтожение БПЛА в Польше превысили 1 миллион евро, сообщает газета Bild.

По информации СМИ, силам Альянса удалось сбить лишь небольшую часть беспилотников. Минимум три дрона уничтожили истребители F-35. Для этого могли использовать ракеты AIM-9 Sidewinder, каждая из которых стоит около 400 тысяч евро. Стоимость дронов при этом составляет лишь несколько тысяч евро.

Высокопоставленный военный одной из стран НАТО признался изданию, что с военно-технической точки зрения в использовании F-35 против дронов нет смысла. В настоящий момент в Альянсе изучают различные способы реагирования на повторное появление неопознанных БПЛА в воздушном пространстве.

В частности, рассматривается возможность наращивания средств ПВО на восточном фланге альянса за счет отправки туда дополнительных истребителей, систем Patriot и IRIS-T, а также дополнительного контингента военнослужащих.

Кроме того, предлагается "миссия сдерживания" по аналогии с патрульной миссией "Балтийский дозор" в Балтийском море, однако неизвестно, готовы ли страны НАТО к этому. Третий вариант – усилить сотрудничество с Украиной, чтобы перенять ее опыт реагирования на атаки беспилотников.

В ночь на 10 сентября четыре аэропорта Польши были закрыты из-за незапланированной военной активности. Позже премьер республики Дональд Туск заявил о нарушении воздушного пространства страны, описав данный инцидент как "масштабную провокацию". По словам политика, "российские дроны были впервые сбиты над территорией стран НАТО".

По информации СМИ, на территории Польши нашли 12 обломков БПЛА. Указывается, что взрывчатых веществ ни на одном из беспилотников обнаружено не было.

В МИД страны был вызван временный поверенный в делах РФ Андрей Ордаш, который указал, что республика не предоставила доказательств, подтверждающих принадлежность сбитых дронов России.

