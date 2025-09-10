News Nation: Трамп проинформирован о ситуации с БПЛА в Польше

Фото: AP Photo/Alex Brandon

Американский президент Дональд Трамп знает о ситуации с БПЛА в Польше, сообщает портал News Nation со ссылкой на неназванного представителя Белого дома.

"Трампа проинформировали", – сказал источник журналистов.

В свою очередь, глава польского МИД Радослав Сикорский подтвердил, что Минск ночью оповещал Варшаву о входящих в ее воздушное пространство дронах.

"О подробностях прошу спрашивать министерство обороны", – цитирует министра РИА Новости.

Он также уточнил, что Украина тоже призывала Польшу сбивать ракеты и беспилотники над ее территорией.

В ночь на 10 сентября четыре аэропорта Польши закрылись из-за незапланированной военной активности. Позже премьер страны Дональд Туск заявил о нарушении воздушного пространства республики. С его слов, против обнаруженного в небе воздушного объекта применили оружие.

Туск охарактеризовал случившееся как "масштабную провокацию". Он подчеркнул, что "российские дроны были впервые сбиты над территорией стран НАТО".

После инцидента польский МИД вызвал временного поверенного в делах РФ Андрея Ордаша. Со слов дипломата, республика не предоставила доказательств, которые бы подтверждали, что сбитые БПЛА принадлежат России. Он назвал обвинения в адрес Москвы беспочвенными.