Обломки БПЛА найдены в 10 населенных пунктах Польши

Фото: AP Photo/Rafal Niedzielski

Обломки беспилотников найдены в 10 населенных пунктах Польши, сообщила пресс-секретарь МВД республики Каролина Галецкая в соцсети Х.

По состоянию на 15:00 по местному времени (16:00 по московскому) полиция подтвердила обнаружение обломков в следующих местах: Чоснувка, Чесники, Кшивовежба-Колония, Мнишкув, Олесно, Вельки-Лан, Вохинь, Выхалев, Вырыки и Заблоце-Колония.

Минувшей ночью четыре аэропорта Польши закрылись из-за незапланированной военной активности. Позже премьер страны Дональд Туск заявил о нарушении воздушного пространства республики. С его слов, против обнаруженного в небе воздушного объекта применили оружие.

Политик охарактеризовал случившееся как "масштабную провокацию". Он подчеркнул, что "над территорией стран НАТО были впервые сбиты российские дроны".

Спустя время Североатлантический альянс применил по требованию польской стороны четвертую статью Договора о НАТО и приступил к консультациям, рассказал пресс-секретарь правительства республики Адам Шлапка.

Данный пункт документа подразумевает, что союзники должны нарастить поддержку военно-воздушных сил (ВВС) Польши и средств противовоздушной обороны (ПВО) на восточной границе.