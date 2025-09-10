НАТО применила статью 4 после инцидента с БПЛА в Польше

Фото: 123RF/sergiodvphoto

Североатлантический альянс применил по требованию польской стороны статью 4 Договора о НАТО и приступил к консультациям после зафиксированных в воздушном пространстве Польши дронов. Об этом телеканалу Polsat рассказал пресс-секретарь правительства республики Адам Шлапка.

В свою очередь, постпред США при НАТО Мэттью Уитакер, комментируя произошедший в Польше инцидент, заявил на своей странице в соцсети X, что Вашингтон поддерживает союзников и готов защищать каждый дюйм территории Североатлантического альянса.

В статьях 4 и 5 Договора о НАТО прописан перечень действий стран, входящих в состав Альянса, в случае, если какому-то из этих государств угрожает опасность. Также в документе указан порядок коллективной обороны блока.

Согласно положениям статей, угроза одной из стран НАТО будет расцениваться как атака на всех членов Североатлантического альянса. При этом в документе не прописано, что именно блок может назвать нападением, в связи с чем стороны должны воспользоваться механизмом консультаций для того, чтобы выработать ответ.

В ночь на 10 сентября четыре аэропорта Польши закрылись из-за незапланированной военной активности. Спустя время премьер Дональд Туск заявил о нарушении воздушного пространства республики. По его словам, против обнаруженного в небе объекта было применено вооружение.

На этом фоне было созвано экстренное заседание правительства. Туск сообщил генсеку НАТО Марку Рютте о сбитых объектах в стране. Однако в Альянсе не стали расценивать данный инцидент как нападение.

При этом Туск охарактеризовал появление БПЛА в воздухе республики как "масштабную провокацию". Премьер Польши заявил, что "российские дроны были впервые сбиты над территорией стран НАТО". Поэтому он призвал применить 4-ю статью, в рамках которой союзники должны нарастить поддержку военно-воздушных сил (ВВС) республики и средств противовоздушной обороны (ПВО) на восточной границе.

Временный поверенный в делах России Андрей Ордаш обратил внимание на то, что Польша не предоставила доказательств, которые бы подтверждали, что сбитые над территорией республики БПЛА принадлежат России. По его словам, эти дроны прилетели со стороны Украины.

Всего, по словам Туска, над территорией Польши было зафиксировано 19 беспилотников, большая часть из которых прилетела со стороны Белоруссии.

