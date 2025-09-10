Форма поиска по сайту

Новости

10 сентября, 14:45

Политика

В посольстве России заявили, что дроны в Польшу прилетели с Украины

Фото: AP Photo/Piotr Pyrkosz

Временный поверенный в делах России Андрей Ордаш заявил, что выявленные в воздушном пространстве Польши дроны прилетели со стороны Украины. Его слова передает РИА Новости.

Как сообщил польский премьер Дональд Туск во время выступления в нижней палате парламента Польши, которое транслировалось телеканалом TVP Info, в ночь на 10 сентября над территорией республики было зафиксировано 19 беспилотников. Он уточнил, что большая часть БПЛА прилетела из Белоруссии.

В ночь на 10 сентября польские журналисты со ссылкой на NOTAM Федерального управления гражданской авиации США заявили о закрытии четырех аэропортов Польши, в том числе воздушной гавани Шопена в Варшаве. Такое решение было принято из-за незапланированной военной активности.

Через некоторое время Туск сообщил о нарушении воздушного пространства республики. По его словам, против выявленного в небе объекта было применено вооружение.

На этом фоне премьер Польши созвал экстренное заседание правительства. Он доложил генсеку НАТО Марку Рютте о сбитых объектах и о текущей ситуации в стране. Однако в Альянсе не стали расценивать данный инцидент как нападение.

Несмотря на это, Туск назвал попадание беспилотников в воздушное пространство страны "масштабной провокацией". Он отметил, что "российские дроны были впервые сбиты над территорией стран НАТО". В связи с этим премьер Польши потребовал от Альянса применить 4-ю статью Североатлантического договора, в соответствии с которой союзники должны нарастить поддержку Военно-воздушных сил (ВВС) Польши и средств противовоздушной обороны (ПВО) на восточной границе.

Однако Ордаш указал, что Варшава не предоставила доказательств, подтверждающих, что сбитые над территорией страны дроны принадлежат Москве.

