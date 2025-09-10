Песков отказался комментировать инцидент с БПЛА над Польшей

Фото: kremlin.ru

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не стал комментировать ситуацию с беспилотниками в Польше, переадресовав данный вопрос в Минобороны России.

"Мы не хотели бы это никак комментировать. Это не в нашей компетенции", – подчеркнул пресс-секретарь президента в ответ на вопрос, может ли этот инцидент быть провокацией.

Кроме того, по его данным, Польша не направляла в Кремль запросов о контактах между странами.

В ночь на 10 сентября польские СМИ со ссылкой на NOTAM Федерального управления гражданской авиации США сообщили о закрытии четырех местных аэропортов, в том числе воздушной гавани Шопена в Варшаве.

Спустя время премьер-министр страны Дональд Туск заявил о нарушении воздушного пространства. По его словам, против выявленного в небе объекта было применено вооружение.

Премьер созвал экстренное заседание правительства, а также доложил генсеку НАТО Марку Рютте о сбитых объектах. Однако в Альянсе не считают, что данный инцидент является нападением.

Туск же оценил попадание БПЛА в воздушное пространство страны как провокацию. По его словам, "российские дроны были сбиты над территорией стран НАТО" в первый раз. В связи с этим МИД Польши вызвал временного поверенного в делах России Андрея Ордаша.

Как подчеркнул дипломат, Варшава не предоставила доказательств, подтверждающих, что сбитые над территорией страны дроны принадлежат Москве.

