10 сентября, 07:55Политика
Премьер Польши Туск созвал экстренное заседание правительства
Фото: AP Photo/Leon Neal/Pool
Польский премьер Дональд Туск созвал экстренное заседание правительства после того, как сообщил о нарушении воздушного пространства страны. Об этом рассказал пресс-секретарь кабмина Адам Шлапка на своей странице в соцсети Х.
Заседание с министрами, которые являются ответственными за госбезопасность Польши, пройдет 10 сентября в 08:00 (09:00 по московскому времени. – Прим. ред.).
В свою очередь, Туск в соцсети Х сообщил, что доложил генсеку НАТО Марку Рютте о сбитых в Польше объектах, которые нарушили воздушное пространство, а также о текущей ситуации в стране.
"Мы находимся в постоянном контакте", – уточнил польский премьер.
Ранее местные СМИ со ссылкой на NOTAM Федерального управления гражданской авиации США сообщали, что четыре аэропорта Польши, в том числе воздушная гавань Шопена в Варшаве, были закрыты в ночь на 10 сентября из-за незапланированной военной активности.
Туск заявил о нарушении воздушного пространства Польши. По его словам, против обнаруженного в небе объекта было применено вооружение. Замминистра национальной обороны Польши Цезарий Томчик добавил, что операция по уничтожению нарушивших границу объектов продолжается.