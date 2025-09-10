Премьер Польши Туск созвал экстренное заседание правительства

Фото: AP Photo/Leon Neal/Pool

Польский премьер Дональд Туск созвал экстренное заседание правительства после того, как сообщил о нарушении воздушного пространства страны. Об этом рассказал пресс-секретарь кабмина Адам Шлапка на своей странице в соцсети Х.

Заседание с министрами, которые являются ответственными за госбезопасность Польши, пройдет 10 сентября в 08:00 (09:00 по московскому времени. – Прим. ред.).

В свою очередь, Туск в соцсети Х сообщил, что доложил генсеку НАТО Марку Рютте о сбитых в Польше объектах, которые нарушили воздушное пространство, а также о текущей ситуации в стране.

"Мы находимся в постоянном контакте", – уточнил польский премьер.

Ранее местные СМИ со ссылкой на NOTAM Федерального управления гражданской авиации США сообщали, что четыре аэропорта Польши, в том числе воздушная гавань Шопена в Варшаве, были закрыты в ночь на 10 сентября из-за незапланированной военной активности.

Туск заявил о нарушении воздушного пространства Польши. По его словам, против обнаруженного в небе объекта было применено вооружение. Замминистра национальной обороны Польши Цезарий Томчик добавил, что операция по уничтожению нарушивших границу объектов продолжается.

