Белоруссия предупредила Польшу и Литву о подлете беспилотников

Фото: РИА Новости/Виктор Толочко

Белоруссия предупредила Польшу и Литву о приближении неизвестных летательных аппаратов к границам государств. Об этом заявил глава Генштаба республики Павел Муравейко, сообщает "Газета.ру".

По его словам, военнослужащие обменивались данными о воздушной и радиолокационной обстановке по имеющимся каналам связи с 23:00 9 сентября до 04:00 10 сентября.

Глава Генштаба Белоруссии подчеркнул, что это дало возможность Польше оперативно отреагировать на действия БПЛА, подняв в воздух свои дежурные силы. Он добавил, что страна также сообщала белорусской стороне о приближении неопознанных воздушных объектов. Они были уничтожены силами ПВО Белоруссии, уточнил Муравейко.

В свою очередь, польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что властям страны известно о 3–4 сбитых дронах. Политик также не исключил появления информации о большем числе ликвидированных БПЛА. По его словам, проверка такой информации займет некоторое время.

"В настоящее время ведется поиск обломков сбитых беспилотников и их идентификация", – приводит его слова РИА Новости.

Туск попросил польских граждан не приближаться к любым подозрительным предметам, которые могут напоминать обломки дрона, и сразу же вызвать оперативные службы.

В ночь на 10 сентября польские СМИ со ссылкой на NOTAM Федерального управления гражданской авиации США сообщали о закрытии четырех местных аэропортов, в том числе воздушной гавани Шопена в Варшаве. Это было связано с незапланированной военной активностью.

Туск спустя время заявил о нарушении воздушного пространства республики. По его словам, против выявленного в небе объекта было применено вооружение.

На этом фоне премьер Польши созвал экстренное заседание правительства. Он также доложил генсеку НАТО Марку Рютте о сбитых объектах и о текущей ситуации в стране.

Однако в Альянсе не считают, что данный инцидент является нападением. Несмотря на это, Туск оценил попадание БПЛА в воздушное пространство страны как "масштабную провокацию". По его словам, "российские дроны были сбиты над территорией стран НАТО" в первый раз.