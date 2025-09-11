TVN: на территории Польши нашли обломки 12 БПЛА

Фото: depositphotos/bogdanwankowicz

На территории Польши нашли обломки 12 БПЛА, которые нарушили воздушное пространство страны. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на TVN.

Люблинская прокуратура представила результаты осмотра сбитых дронов. Указывается, что взрывчатых веществ ни на одном из беспилотников обнаружено не было.

В ночь на 10 сентября четыре аэропорта Польши были закрыты из-за незапланированной военной активности. Позже премьер республики Дональд Туск заявил о нарушении воздушного пространства страны, описав данный инцидент как "масштабную провокацию".

По словам политика, "российские дроны были впервые сбиты над территорией стран НАТО". Их фрагменты нашли в 10 населенных пунктах Польши.

В связи с этим в МИД страны был вызван временный поверенный в делах РФ Андрей Ордаш, который указал, что республика не предоставила доказательств, подтверждающих принадлежность сбитых дронов России.

Кроме того, по требованию Польши Североатлантический альянс применил статью 4 Договора о НАТО и приступил к консультациям.

В Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 10 сентября российские ВС нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины. При этом объекты для поражения на польской территории не планировались, а дальность полета применяемых при ударе БПЛА, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышала 700 километров. МО также указало, что готово провести консультации по данной теме с польским оборонным ведомством.

Президент Польши Кароль Навроцкий после случившегося созвал заседание Совета нацбезопасности, а также запросил проведение экстренного заседания Совбеза ООН. Помимо этого, он обсудил инцидент с БПЛА с американским лидером Дональдом Трампом.

