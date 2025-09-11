Польша запросила экстренное заседание СБ ООН после инцидента с беспилотниками

Фото: depositphotos/gary718

Польша запросила экстренное заседание Совета безопасности ООН после ситуации с беспилотниками в своем воздушном пространстве. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на председательствующую в СБ миссию Южной Кореи.

В данный момент стороны обсуждают, когда именно провести собрание.

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий также созвал заседание Совета национальной безопасности. Его планируется провести в четверг, 11 сентября.

В ночь на 10 сентября четыре аэропорта Польши закрылись из-за незапланированной военной активности. Позже премьер страны Дональд Туск заявил о нарушении воздушного пространства республики. Он охарактеризовал случившееся как "масштабную провокацию" и подчеркнул, что "российские дроны были впервые сбиты над территорией стран НАТО".

Обломки беспилотников нашли в 10 населенных пунктах Польши.

Польский МИД вызвал временного поверенного в делах РФ Андрея Ордаша. Со слов дипломата, республика не предоставила доказательств, которые бы подтверждали, что сбитые БПЛА принадлежат России.

В Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 10 сентября российские ВС нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины. При этом объекты для поражения на польской территории не планировались, а дальность полета применяемых при ударе БПЛА, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышала 700 километров. МО также указало, что готово провести консультации по данной теме с польским оборонным ведомством.