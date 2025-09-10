Президент Польши Навроцкий проведет заседание Совета нацбезопасности

Фото: ТАСС/EPA/LESZEK SZYMANSKI

Президент Польши Кароль Навроцкий созывает заседание Совета национальной безопасности в четверг, 11 сентября. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу канцелярии польского лидера Збигнева Богуцкого.

Заседание Совбеза пройдет в 17:00 по местному времени (18:00 по Москве). Предположительно, оно будет проводится из-за ситуации с беспилотниками.

В ночь на 10 сентября четыре польских аэропорта закрылись из-за незапланированной военной активности. Позже премьер-министр республики Дональд Туск сообщил о нарушении воздушного пространства страны. Согласно данным полиции, обломки сбитых БПЛА нашли в 10 населенных пунктах Польши.

После инцидента МИД страны вызвал временного поверенного в делах РФ Андрея Ордаша. Как подчеркнул дипломат, республика не предоставила доказательств того, что сбитые дроны принадлежат России.

В Минобороны РФ пояснили, что ночью российские ВС нанесли массированный удар оружием большой дальности и дронами по предприятиям ВПК Украины, однако объекты для поражения на польской территории не планировались. Более того, дальность полета применяемых беспилотников, которые якобы попали в воздушное пространство Польши, не превышала 700 километров.