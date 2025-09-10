Генсек НАТО Рютте заявил об участии Альянса в уничтожении БПЛА над Польшей

Фото: ТАСС/EPA/STRINGER

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что самолеты четырех стран Североатлантического альянса приняли участие в уничтожении БПЛА над Польшей. Трансляция велась на YouTube-канале военно-политического блока.

"Прошлой ночью беспилотники из России нарушили воздушное пространство Польши. Наша система противовоздушной обороны была активирована и успешно обеспечила защиту территории НАТО", – сказал Рютте.

Он уточнил, что в операции были задействованы польские истребители F-16, голландские F-35, итальянские и немецкие самолеты, а также самолет-заправщик Альянса.

В ночь на 10 сентября четыре польских аэропорта закрылись из-за незапланированной военной активности. Позже премьер-министр республики Дональд Туск сообщил о нарушении воздушного пространства страны. Согласно данным полиции, обломки сбитых БПЛА нашли в 10 населенных пунктах Польши.

После инцидента польский МИД вызвал временного поверенного в делах РФ Андрея Ордаша. Как подчеркнул дипломат, республика не предоставила доказательств того, что сбитые дроны принадлежат России.

В российском Минобороны пояснили, что ночью ВС РФ нанесли массированный удар оружием большой дальности и дронами по предприятиям ВПК Украины, однако объекты для поражения на польской территории не планировались. Более того, дальность полета применяемых беспилотников, которые якобы попали в воздушное пространство Польши, не превышала 700 километров.