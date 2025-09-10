МИД: Минобороны РФ развенчало мифы Польши о беспилотниках

Фото: пресс-служба программы "Моя улица"

Факты, которые привело министерство обороны России, развенчивают распространяемые Польшей мифы о российских БПЛА, сказано в заявлении МИД, опубликованном на сайте ведомства.

В министерстве обратили внимание на подтверждение со стороны МО того, что объекты для поражения на территории Польши не планировались. Кроме того, дальность полета БПЛА, которые российская сторона использовала при выведении из строя предприятий военно-промышленного комплекса Украины, не превышает 700 километров.

"Эти конкретные факты полностью развенчивают мифы, в очередной раз распространяемые Польшей для еще большей эскалации украинского кризиса", – говорится в сообщении.

Представители дипломатического ведомства подчеркнули, что генсек НАТО Марк Рютте также был вынужден подтвердить данный факт – он не смог ответить на вопрос о наличии "улик" и отметил, что расследование инцидента продолжается.

Российское Минобороны также указывало, что готово провести по данной теме консультации с оборонным ведомством Польши. В МИД РФ отметили, что тоже могут включиться в эту работу.

В ночь на 10 сентября четыре аэропорта Польши закрылись из-за незапланированной военной активности. Позже премьер страны Дональд Туск заявил о нарушении воздушного пространства республики. Он охарактеризовал случившееся как "масштабную провокацию" и подчеркнул, что "российские дроны были впервые сбиты над территорией стран НАТО".

Обломки беспилотников были найдены в 10 населенных пунктах Польши.

После инцидента польский МИД вызвал временного поверенного в делах РФ Андрея Ордаша. Со слов дипломата, республика не предоставила доказательств, которые бы подтверждали, что сбитые БПЛА принадлежат России.

