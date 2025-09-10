CNN: спецпосланник США Келлог ехал в Польшу во время инцидента с БПЛА

Фото: ТАСС/Zuma/Andreas Stroh

Cпецпосланник президента США Кит Келлог ехал в Польшу, когда в воздушном пространстве страны произошел инцидент с беспилотниками. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на телеканал CNN.

Источник, который был знаком с подробностями поездки американского политика, назвал "примечательным" тот факт, что Келлог направлялся в Польшу именно в этот момент.

При этом другой собеседник журналистов обратил внимание, что в ближайшие дни посланник американского лидера собирается прибыть с визитом на Украину.

В ночь на 10 сентября четыре аэропорта Польши закрылись из-за незапланированной военной активности. Позже премьер страны Дональд Туск заявил о нарушении воздушного пространства республики. Он охарактеризовал случившееся как "масштабную провокацию" и подчеркнул, что "российские дроны были впервые сбиты над территорией стран НАТО".

Обломки беспилотников были найдены в 10 населенных пунктах Польши.

После инцидента польский МИД вызвал временного поверенного в делах РФ Андрея Ордаша. Со слов дипломата, республика не предоставила доказательств, которые бы подтверждали, что сбитые БПЛА принадлежат России.

Ситуацию прокомментировали в российском Минобороны. В ведомстве рассказали, что в ночь на 10 сентября ВС РФ нанесли массированный удар оружием большой дальности и дронами по предприятиям ВПК Украины. При этом объекты для поражения на польской территории не планировались, а дальность полета применяемых БПЛА, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышала 700 километров.

МО также указало, что готово провести по данной теме консультации с оборонным министерством Польши. В МИД РФ заявили, что тоже могут включиться в эту работу.

