Президент Польши рассказал о беседе с Трампом после инцидента с БПЛА

Фото: AP Photo/Evan Vucci

Польский лидер Кароль Навроцкий заявил на своей странице в соцсети Х, что обсудил с американским президентом Дональдом Трампом инцидент с беспилотниками.

Он уточнил, что данный телефонный разговор состоялся в рамках консультаций, которые польская сторона проводит со своими союзниками.

Четыре аэропорта Польши закрывались из-за незапланированной военной активности в ночь на 10 сентября. Спустя время премьер республики Дональд Туск сообщил о нарушении воздушного пространства страны. Он охарактеризовал случившееся как "масштабную провокацию". По его словам, "российские дроны были впервые сбиты над территорией стран НАТО".

Обломки БПЛА нашли в 10 населенных пунктах Польши.

В связи со случившимся в МИД Польши был вызван временный поверенный в делах РФ Андрей Ордаш. Он отметил, что республика не предоставила доказательств, которые бы подтверждали, что сбитые БПЛА принадлежат России.

В свою очередь, Североатлантический альянс применил по требованию польской стороны статью 4 Договора о НАТО и приступил к консультациям об инциденте.

В Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 10 сентября российские ВС нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины. При этом объекты для поражения на польской территории не планировались, а дальность полета применяемых при ударе БПЛА, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышала 700 километров. МО также указало, что готово провести консультации по данной теме с польским оборонным ведомством.

Навроцкий после случившегося созвал заседание Совета национальной безопасности, которое пройдет в четверг, 11 сентября. Также польская сторона запросила проведение экстренного заседания Совета безопасности ООН.

